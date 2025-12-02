Reprodução/Internet Jornal da Band derrotou o SBT com ampla vantagem na segunda (1º)

O Jornal da Band continua sendo uma dos maiores causadores de pesadelos nos executivos do SBT: mesmo com as incontáveis mudanças promovidas pela emissora liderada por Daniela Beyruti no embate com o principal jornalístico do canal da família Saad, Adriana Araújo e Eduardo Oinegue vão encerrar o ano como detentores da medalha de bronze em seu horário, sendo superados apenas pela Globo e pela Record.

O noticioso, por sinal, entrou em dezembro com mais uma vitória expressiva diante de sua principal concorrente. Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a edição de segunda-feira (1º) do Jornal da Band marcou 3,6 pontos de média e conquistou 29% mais telespectadores que o SBT entre 19h20 e 20h29.

Consolidado

Na comparação com todos os programas da rival, Adriana Araújo e Eduardo Oinegue só não tiveram mais público que o The Voice Brasil, que anotou 4,1 pontos de média — índice que simboliza a 3ª melhor performance da competição musical desde a sua estreia na emissora, em 6 de outubro.