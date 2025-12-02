Reprodução/Internet Mari Palma está noiva do humorista Osmar Campbell

Mari Palma anunciou que está noiva do humorista Osmar Campbell. A apresentadora da CNN Brasil tornou o relacionamento público em junho, no Dia dos Namorados, e revelou que o casal se conheceu no final de 2023. O comunicador é o primeiro relacionamento assumido pela jornalista desde o fim do casamento com Phelipe Siani.

Em 2018, o humorista já subiu ao altar com a atriz Mariana Lessa, em uma cerimônia completamente organizada pela equipe do programa Fábrica de Casamentos, do SBT. Apesar da repercussão, o relacionamento dos dois chegou ao fim após alguns anos. Segundo, os dois tinham vivências semelhantes, o que ajudou na construção da nova relação.

Assumiu o relacionamento em junho

“Ele também foi casado, então tínhamos coisas em comum para falar e era uma pessoa com quem eu podia conversar qualquer coisa. Isso me encantou. Conheci a pessoa além do humorista, que é um doce de pessoa, muito carinhoso, acolhedor, e seguro, isso é importante demais”, declarou a apresentadora em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa.

A jornalista se declarou pela primeira vez no Dia dos Namorados. “Algumas amigas me disseram que nunca me viram sorrir tanto. Amigos teus também já me disseram que nunca te viram tão feliz. E sei lá, acho que eles tão certos. Obrigada por esse encontro tão maravilhoso”, escreveu Mari Palma.