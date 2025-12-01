Reprodução/Internet André Marinho foi desligado da Jovem Pan após quase dois anos no Morning Show

André Marinho não faz mais parte do elenco da Jovem Pan. Após quase dois anos à frente do Morning Show, o apresentador foi desligado da emissora na última sexta-feira (28). A atração, que já figurou entre os programas de maior audiência dos canais de notícias, vive uma fase de forte queda nos índices e deve ser descontinuada ainda no primeiro trimestre de 2026.

Até que a emissora decida tirar o programa do ar, a apresentação ficará sob responsabilidade do repórter David de Tarso, em caráter interino. Segundo apuração da coluna, a saída de André Marinho será divulgada pelo canal como uma decisão pessoal, relacionada ao desejo do apresentador de disputar um cargo público nas eleições do próximo ano.

Jovem Pan confirma a saída

Um vídeo de despedida deverá ser publicado nas redes sociais, reforçando essa versão. No entanto, fontes dos bastidores apontam que a saída foi resultado de uma rescisão unilateral por parte da Jovem Pan. Consultada, a emissora confirmou a saída de André Marinho.