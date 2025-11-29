Reprodução/Internet Globo teve pico de 31,54 pontos durante a transmissão da final entre Flamengo e Palmeiras

A final da Libertadores, disputada neste sábado (29), começou com tensão antes mesmo da bola rolar no estádio Monumental, em Lima. A Conmebol precisou adiar o início da partida em 15 minutos devido a problemas logísticos enfrentados pela delegação do Palmeiras, que ficou retida no trânsito da capital peruana. O contratempo alterou a grade da Globo, que esticou o pré-jogo para cobrir o confronto decisivo do torneio.

Com a bola em jogo, a audiência dadisparou e garantiu a liderança isolada para a emissora carioca. O gol do quarto título, marcado pelo jogador Danilo Luiz, impulsionou os índices na reta final.

Segundo dados prévios obtidos pela coluna com fontes do mercado, a Globo marcou média de 27,51 pontos, com pico de 31,54 às 20h12 e share (participação no universo de TVs ligadas) de 49,44% na faixa das 18h16 às 20h13. Os números são preliminares e podem sofrer alterações no consolidado que será divulgado na segunda-feira (1º).

Concorrência não teve espaço

As concorrentes ficaram distantes durante a transmissão da partida continental. No mesmo horário do confronto em Lima, as emissoras registraram os seguintes índices: Record (2,88), SBT (1,94), Band (1,09), TV Aparecida (0,48), RedeTV! (0,31) e TV Cultura (0,18).

A soma das plataformas de streaming marcou 12,32 pontos. A vitória do Flamengo sobre o rival paulista concentrou a atenção dos telespectadores e esvaziou a audiência dos demais canais abertos.