Reprodução/Internet Adriana Araújo renovou contrato com a Band até 2027

Adriana Araújo seguirá como âncora do Jornal da Band pelos próximos dois anos. A jornalista, que assumiu a bancada em junho de 2023, renovou seu contrato com a emissora. O vínculo anterior estava prestes a vencer, mas a negociação foi tranquila, já que tanto a apresentadora quanto a Band demonstraram interesse na continuidade do trabalho.

Ex-apresentadora da Record

Na emissora desde o início de 2022, Adriana começou participando do Canal Livre e foi a apresentadora do extinto Boa Tarde São Paulo. Ela também esteve à frente do programa Entre Nós, da Rádio BandNews FM, que posteriormente ganhou uma versão televisiva. A chegada à bancada do principal telejornal da emissora marcou uma nova fase em sua trajetória. A informação é da Folha de S.Paulo.

Adriana Araújo tem mais de duas décadas de carreira e ficou conhecida nacionalmente ao apresentar o Jornal da Record ao lado de Celso Freitas. Em 2021, foi demitida da emissora após 15 anos, em razão de críticas internas à condução negacionista da cobertura da pandemia de Covid-19.

A jornalista já declarou publicamente que não se arrepende de ter se posicionado contra a postura da empresa. “Não me arrependo, apesar de isso ter me criado vários problemas, inclusive a minha demissão”, comentou em 2024 para a Veja.

“A razão da minha demissão da Record foram as minhas críticas internas ao negacionismo em relação à pandemia. Não me omiti diante de um negacionista que colocava a vida das pessoas em risco”, desabafou.