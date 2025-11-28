Reprodução/Internet Balanço Geral Manhã segue invicto na vice-liderança desde 2022

O Balanço Geral Manhã segue alavancando os índices da Record: invicto na vice-liderança em sua versão local desde novembro de 2022, o noticioso comandado por Willian Leite, Fabiana Oliveira e Thiago Gardinali consegue frequentemente ter mais ibope que todos os programas do SBT nos dias úteis.

Foi o que aconteceu, mais uma vez, nesta quarta-feira (26), em que o trio emplacou às 8h15 uma marca que a concorrente não conseguiu atingir em nenhum momento ao longo do dia.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que o Balanço Geral Manhã conquistou um pico de 4,3 pontos, número que o SBT não conseguiu com nenhuma de suas atrações, o pico da rede na quarta foi de 4,2 pontos, obtidos às 17h49, com a novela Coração Indomável.

Consolidado

Na média de sua versão local, das 7h30 às 8h30, o noticioso da Record conquistou 3,6 pontos de média e assegurou a vice-liderança isolada, com vantagem de 57% na comparação para a segunda edição do SBT Manhã (2,3).

Chegada de Fabiana Oliveira

A apresentadora foi efetivada como apresentadora do jornalístico no final de outubro. Repórter do Domingo Espetacular e integrante do rodízio de apresentadores do Fala Brasil, Fabiana Oliveira já comandou outros projetos da Record como A Fazenda News.