Reprodução/Internet Lucio Sturm vai apresentar telejornal matinal no SBT News

O SBT acertou a contratação do jornalista Lucio Sturm para reforçar o time de seu novo canal de notícias, o SBT News. O profissional, que acumula passagens pela Globo e uma longa trajetória de duas décadas na Record, estava no time do Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC. A estreia do novo projeto da emissora de Silvio Santos (1930-2024) está marcada para o dia 15 de dezembro.



Segundo o Notícias da TV, Lucio Sturm será um dos apresentadores de um telejornal matinal na nova grade. Nos bastidores, seu nome é avaliado como um reforço estratégico devido à vasta experiência em coberturas policiais e transmissões ao vivo de grandes acontecimentos, perfil que se encaixa na proposta de agilidade do canal.

Carreira do apresentador

Lucio Sturm permaneceu por mais de 20 anos na Record, onde se tornou um dos repórteres mais reconhecidos da casa. Sua carreira é marcada pela presença frequente em operações policiais, desastres e situações de emergência, além de possuir forte trânsito e credibilidade nas praças de São Paulo e Rio de Janeiro.

O comunicador foi um dos profissionais atingidos pela onda de cortes promovida pela Record no final de 2024. A reestruturação visava compensar os investimentos feitos nas transmissões esportivas de 2025, como o Paulistão e o Brasileirão, torneios que, até o momento, registram índices de audiência abaixo do esperado pela direção da rede da Barra Funda.