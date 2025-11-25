Reprodução/Internet LiveMode incorporou os 49% que pertenciam à produtora de Casimiro

A LiveMode passará a controlar integralmente a Cazé TV após um processo de reorganização societária que envolve a saída de Casimiro Miguel da sociedade direta do canal. Segundo apuração do InvestNews, a empresa, que já detinha 51% da Cazé TV, incorporou os 49% restantes pertencentes à CMiguel Produções, produtora do streamer. A operação visa otimizar a estrutura acionária do grupo.

O que é a LiveMode?

Com o acordo,deixa de ser sócio direto da Cazé TV, mas entra no quadro societário da holding internacional LiveMode Cayman, que controla todas as operações do grupo. O modelo adotado foi o de troca de ações, e os valores da negociação não foram revelados. A conclusão da transação ainda depende do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Fundada em 2017 por Sergio Lopes e Edgar Diniz, os mesmos criadores do Esporte Interativo, a LiveMode tornou-se uma das empresas mais relevantes do país na negociação de direitos esportivos, transmissões digitais e produção multiplataforma. O grupo já foi responsável por viabilizar acordos para eventos como os Jogos Olímpicos e, mais recentemente, a Liga Forte União (LFU), que fechou parte da transmissão do Brasileirão em TV aberta com a Record.

Histórico da Cazé TV



A Cazé TV, criada em 2022 como uma joint venture entre a LiveMode e Casimiro Miguel, tornou-se rapidamente um fenômeno de audiência com transmissões do Copa do Mundo do Catar, Copa do Brasil, Jogos Olímpicos e competições internacionais. Em janeiro de 2024, tornou-se o maior canal de esportes da internet brasileira.