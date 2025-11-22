Reprodução/Internet Mário Bonella deixa a TV Gazeta após 29 anos de atuação no jornalismo

A TV Gazeta, afiliada da Globo, anunciou mudanças na apresentação do Bom Dia Espírito Santo, maior telejornal matinal do estado. Após 29 anos na emissora, o jornalista Mário Bonella pediu desligamento e deixará a bancada do noticiário. A partir de 1º de dezembro, o telejornal será apresentado por Aurélio de Freitas e Vanessa Calmon, que assumem oficialmente a nova formação da dupla de âncoras.

Aurélio de Freitas está nadesde fevereiro de 2020, quando entrou como repórter no canal. O jornalista se destacou em quadros voltados à interação com o público e passou a integrar o time de apresentadores substitutos da casa. Nos últimos anos, comandou o Gazeta Meio Dia e participou de produções para os telejornais da Globo.

Nova dupla

Além de assumir o Bom Dia Espírito Santo, Aurélio de Freitas passa a integrar o Núcleo de Rede da TV Gazeta, onde atuará ao lado do repórter Roger Santana. O setor é responsável por fornecer conteúdo e atender às demandas dos telejornais nacionais da. “Assumir a titularidade de um telejornal com tanta história é a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas”, declarou o jornalista.

A colega de bancada de Aurélio será Vanessa Calmon, que ingressou na afiliada da Globo em 2022. Com mais de dez anos de experiência em televisão, ela começou a carreira em 2010 como estagiária em um canal universitário. Antes de chegar à emissora, passou pela TV Vitória e pela TV Tribuna. Em junho deste ano, assumiu provisoriamente o comando do Bom Dia Espírito Santo, função que agora se torna oficial.

“O programa é ao vivo, dinâmico, intenso. Traz prestação de serviço, discussões importantes e a participação direta dos telespectadores. Isso me encanta e, ao mesmo tempo, me desafia. O público pode esperar leveza e comprometimento”, afirmou Vanessa Calmon.