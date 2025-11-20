Reprodução/Internet Michele Barbosa foi demitida da Band após cinco anos

A Band promoveu cortes em seu quadro de funcionários. Na última quarta-feira (19), ao menos cinco profissionais foram desligados da emissora. O nome mais conhecido da lista é o da repórter Michele Barbosa, que atuava no Bora Brasil, telejornal matinal da emissora.

Com passagens por programas como Os Donos da Bola, Melhor da Tarde com Catia Fonseca e Melhor da Noite,trabalhava na Band desde março de 2020. Além do jornalismo, ela também é atriz e produz conteúdos de humor em suas redes sociais, onde acumula cerca de 300 mil seguidores. A informação é da Folha de S.Paulo.

Outros profissionais

Na noite de quarta-feira (19),se pronunciou brevemente sobre a saída em publicação nos stories. “Brindando os amigos que fiz no entretenimento da Band”, escreveu, sem mencionar diretamente a demissão. A comunicadora chegou a mostrar alguns trabalhos recentes que fez na emissora, como uma entrevista com o cantor Thiaguinho. "Um trabalho que amei fazer para a Band FM. O cantor falou sobre a imersão para o preparo de seu novo álbum", declarou.

Além de Michele Barbosa, outros quatro profissionais foram dispensados. Um editor de texto que atuava no Bora Brasil também foi desligado pela Band. No BandNews, dois editores-chefes e um editor de imagem também deixaram a empresa. A emissora pretende realocar as vagas para outros profissionais.