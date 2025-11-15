Reprodução/Internet Rita Batista deixa o É de Casa após três anos na apresentação

Rita Batista anunciou sua saída do É de Casa após três anos como uma das apresentadoras do programa matinal da Globo. A comunicadora baiana fará sua estreia como atriz na novela A Nobreza do Amor, próxima trama das seis da emissora.

A jornalista afirmou que a decisão representa um novo ciclo profissional e foi tomada com o respaldo da direção da Globo. “Fiz um teste, não posso falar da novela. Mas fiz um teste para Nobreza do Amor, nova das seis. Uma história nunca contada pela TV Globo. É uma participação, mas estou muito feliz. Primeiro porque eu passei. Então, é explorar mais uma possibilidade, estudar isso, me aprofundar", contou.

"Não seria possível com o trabalho no É de Casa. Fiz essa escolha e a emissora está fazendo essa aposta”, contou em entrevista ao portal Metrópoles. A transição de Rita Batista para a dramaturgia vinha sendo preparada há pelo menos dois anos.

Segundo ela, o processo foi conduzido de forma cuidadosa e teve aval direto da cúpula da Globo. “Uma transição muito bem pensada e com o apoio total dos chefes da TV Globo. Com todo cuidado, com toda preocupação”, explicou. A apresentadora ressaltou ainda o respeito da empresa por sua origem e identidade.

Estreia na dramaturgia tem apoio da Globo

Rita Batista destacou que a emissora sempre valorizou sua autenticidade e ofereceu estrutura para que ela mantivesse a rotina entre Salvador e o Rio de Janeiro. “A empresa me mantinha no meu lugar, na minha cidade, e me trazia toda semana para o Rio de Janeiro, pagando passagens e hospedagens. Que respeita a minha ancestralidade, a minha negritude, a minha autenticidade", declarou.

