Reprodução/Internet Paulo Carneiro saiu da TV Sucesso, afiliada da Band em Goiás

Paulo Carneiro se despediu nesta sexta-feira (14) da TV Sucesso, afiliada da Band em Goiás. Ele comandava a edição local do Band Cidade, exibida em Goiânia. Com sua saída, a emissora anunciou que o apresentador Thiago Mendes, atualmente no Jornal da Sucesso, assumirá o noticiário a partir da próxima segunda-feira (17).

Nos bastidores da imprensa goiana, a expectativa é de queseja anunciado como novo contratado da Record Goiás nos próximos dias. Em vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista confirmou que revelará seu próximo desafio profissional no início da semana. “Na segunda-feira eu anuncio para você onde eu estarei e o que vem por aí”, disse.

Agradecimento ao público e despedida no ar

Paulo Carneiro também aproveitou o vídeo para agradecer à direção dae à equipe com quem trabalhou nos últimos dois anos. “Foram quase dois anos à frente do Band Cidade. Quero agradecer ao Gilson [Almeida] e à Esther [Rocha] pelo convite. Eu estava no Amazonas e eles me chamaram para voltar para Goiás, para a minha terra, então foi maravilhoso”, afirmou o comunicador.

Durante a publicação, o jornalista destacou o apoio que recebeu nos bastidores e elogiou o trabalho dos colegas. “Preciso agradecer muito à equipe que me ajudou, todo mundo do switcher, da redação, os repórteres, muito obrigado por tudo. Muito obrigado a você, telespectador”, disse.

A despedida defoi selada no encerramento do quadro Boteco da Sucesso, exibido na mesma edição do Band Cidade desta sexta-feira (14). Ele também desejou sucesso ao novo titular do telejornal. “Eu desejo sorte ao Thiago Mendes, que vai ser o novo apresentador do Band Cidade”, concluiu.