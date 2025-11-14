Reprodução/Internet SBT Pará demitiu quase todos os funcionários nesta sexta (14)

O SBT Pará protagonizou nesta sexta-feira (14) o dia mais caótico de sua história. Em meio à realização da COP 30, o evento de maior relevância internacional já sediado em Belém, a emissora demitiu cerca de 98% de seus funcionários celetistas logo após a exibição do Povo na TV, único telejornal local da casa. A operação será assumida integralmente pelo Grupo Norte, que prometeu recontratar parte da equipe com novos termos contratuais.

A mudança marca o fim da gestão direta do SBT sobre a filial paraense, que operava o canal 5 de Belém desde a fundação da rede. Fontes ouvidas pela coluna confirmam que a emissora foi vendida ao Grupo Norte, apesar de a comunicação oficial ainda usar o termo “parceria estratégica”. O mesmo modelo deve ser adotado em breve nas operações de Ribeirão Preto e Jaú, com transferência para o Grupo Thathi.

Recontratação com menos direitos e salários reduzidos

Funcionários que estavam em campo cobrindo aforam chamados com urgência à sede da emissora, para assinar aviso prévio. Mesmo nomes tradicionais da equipe, com décadas de trabalho, foram dispensados. A TV Norte Pará, nome adotado pela afiliada desde agosto, avisou que parte dos profissionais será recontratada na próxima segunda-feira (17), mas como prestadores de serviço e sem vínculo celetista.

A reestruturação prevê contratos por pessoa jurídica (PJ), eliminando benefícios como FGTS, 13º salário e plano de saúde. A nova gestão também anunciou que os valores pagos aos profissionais recontratados serão, em média, 50% menores do que os praticados anteriormente sob o regime CLT. A movimentação foi formalmente comunicada ao Sindicato dos Jornalistas no Estado do Pará, que já acompanhava o caso desde setembro.

Na época, o Grupo Norte havia aberto recrutamento para funções em regime PJ e assegurou que seguiria todas as normas da Consolidação das Leis do Trabalho. “Todos os contratos de trabalho eventualmente encerrados serão objeto de quitação regular das verbas rescisórias, nos prazos e formas previstos em lei”, declarou a empresa em nota anterior. A nova gestão argumenta que as mudanças fazem parte de uma “reestruturação organizacional”.



Outro lado

Procurado pela reportagem, o SBT em São Paulo inicialmente afirmou que ainda respondia pelo SBT Pará, mas voltou atrás e informou que não comentaria a demissão em massa. A emissora orientou que todas as informações sobre o tema sejam tratadas diretamente com o Grupo Norte, que não respondeu até a publicação deste texto.