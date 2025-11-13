Reprodução/Internet SBT produzirá nova temporada do Show do Milhão

O SBT confirmou a produção de uma nova temporada do Show do Milhão para 2026. A atração, que voltou ao ar em 2024 dentro do Programa Silvio Santos, seguirá com Patricia Abravanel no comando e terá 13 semanas de exibição. O desempenho positivo em audiência e o bom retorno comercial foram decisivos para a renovação do game show.

Formato antigo

O canal já disponibilizou o pacote comercial da nova fase para agências de publicidade, embora ainda não tenha definido a data exata de estreia. As negociações com anunciantes estão em andamento e há forte interesse do mercado. A nova temporada seguirá o modelo adotado nos últimos anos, com perguntas de múltipla escolha e o prêmio máximo de R$ 1 milhão.

Criado originalmente em 1999 como Jogo do Milhão, o formato foi ao ar até 2003 e se tornou um dos maiores sucessos do SBT nos anos 2000. A atração chegou a liderar a audiência em diversos dias e retornou em edições especiais em 2009 e 2021. A última versão foi comandada por Celso Portiolli, em parceria com o banco digital PicPay, e também registrou bons índices.