Reprodução/Internet Abel Neto retorna à Globo após sete anos fora da emissora

O jornalista Abel Neto acertou seu retorno à Globo. A recontratação acontece três meses após ele ser demitido da ESPN, onde trabalhava desde 2018. O apresentador retorna ao grupo após sete anos. A partir de janeiro de 2026, ele integrará a equipe de comentaristas esportivos do SporTV.

atuará em diversas atrações do canal pago. A participação mais frequente será no Fechamento SporTV. A atração é exibida nas noites de domingo, com apresentação de André Rizek e comentários do ex-jogador Denílson. Em comunicado à imprensa nesta quinta-feira (13), a Globo e o jornalista confirmaram a informação sobre o novo contrato.

O comunicador se mostrou animado para reencontrar antigos colegas e iniciar o novo desafio. "É legal demais reencontrar pessoas com quem eu já trabalhei, conhecer e estar ao lado de novos profissionais. Estou super feliz, ansioso para começar e empolgado para mergulhar nesse novo desafio", celebrou.

Carreira de Abel Neto



A mudança também marca uma transição de carreira. "É sempre bom termos desafios na nossa vida, e eu encaro como um desafio super interessante retornar, começar uma nova história e agora uma nova função, de comentarista", pontuou. "Fiz minha história na Globo como repórter e como apresentador. Espero, agora, corresponder à expectativa", prometeu.

Abel Neto iniciou sua carreira em 1997, no jornal Lance. Em Santos, litoral de São Paulo, foi repórter da TV Tribuna, afiliada da Globo. Na emissora, ele ganhou projeção na mídia esportiva ao cobrir o time local para o Globo Esporte. Ele permaneceu na Baixada Santista até julho de 2000, quando se transferiu para a capital paulista.

Na Globo de São Paulo, Abel Neto foi setorista dos principais clubes, como Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O destaque no jornalismo esportivo o levou a cobrir a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. A partir de 2012, ele passou a ser apresentador eventual da edição paulista do Globo Esporte, em substituição a Tiago Leifert.

Entre 2013 e 2018, o jornalista comandou o quadro de esportes no Bom Dia São Paulo. Ele também esteve à frente do Seleçãoem algumas ocasiões. Além disso, apresentou o programa Espaço Aberto Esporte, na GloboNews. Em 2018, Abel Neto deixou a emissora carioca para se juntar ao Fox Sports, que foi comprado pela Disney em 2020.