Reprodução/Internet Adriana Oliveira deixou a TV Bahia após 25 anos e meio de atuação

Adriana Oliveira anunciou sua saída da TV Bahia, afiliada da Globo. Com mais de 25 anos de atuação na emissora, a comunicadora se despediu do público em um desabafo publicado nas redes sociais. No texto, ela relembrou momentos marcantes da carreira e revelou que está encerrando seu ciclo no jornalismo televisivo.

“Foram 25 anos e 6 meses na Rede Bahia, mais da metade dos meus 51 anos de vida. Mais da metade de mim. Entrelaçada a tantas histórias, fui tecendo a minha”, escreveu. A comunicadora também agradeceu ao público e às fontes de reportagem: “A cada pessoa que me abriu a porta, o sorriso ou a ferida, eu deixo aqui minha gratidão mais profunda", disse.

refletiu sobre os desafios da profissão e destacou que a rotina do jornalismo está longe do glamour que muitos imaginam. “O tempo corre diferente na rua. O sol e a chuva são companheiros de jornada. Por trás de cada notícia, existe alguém, e às vezes, esse alguém somos nós”, pontuou a jornalista. Ela também afirmou que entregou o melhor de si até o último dia na emissora.

Novos projetos



“Hoje, sei com a serenidade que só o tempo traz (terapia também) que meu ciclo no jornalismo de TV se encerrou. Amei o que fiz. Fui inteira, corpo e alma. Mas continuar seria me violentar. Me despeço dos factuais, da violência, do carnaval… com um alívio profundo e um coração cheio de memórias", pontuou.

Apesar da saída da televisão, Adriana Oliveira sinalizou que tem planos para novos projetos. “Essa despedida não é um ponto final. Vem aí uma nova forma de contar, em cartas e crônicas, o que ainda vive em mim”, disse.

A afiliada da Globo também se manifestou sobre a saída da profissional. Em comunicado oficial assinado pela diretora de jornalismo Ana Raquel Copetti, a emissora destacou o legado da jornalista. “Sua atuação sempre foi marcada pela apuração rigorosa, sensibilidade editorial e compromisso com informações de qualidade".