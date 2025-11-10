Reprodução/Internet Celso Freitas é o novo âncora do SBT News, que estreia em dezembro

Celso Freitas é o novo contratado do SBT. Ele será âncora do SBT News, o novo canal de notícias multiplataforma do Grupo Silvio Santos. A estreia da nova operação está marcada para o dia 15 de dezembro. Além do ex-âncora da Record, os jornalistas Leandro Magalhães e Raquel Landim também se juntam à equipe do projeto, que busca ampliar o jornalismo da emissora.

Carreira do apresentador

O experiente comunicador celebrou a nova fase profissional. “O SBT News nasce com a credibilidade do SBT e seu alcance em múltiplas plataformas”, afirmou. “Tudo para levar o melhor do jornalismo profissional para a população, 24 horas por dia”, completou o âncora.

Celso Freitas tem uma carreira de destaque na televisão brasileira. Ele iniciou sua trajetória no rádio, nos anos 1970. Na Globo, foi um dos rostos mais marcantes do Jornal Nacional, ao lado de Cid Moreira (1927-2024). O jornalista também comandou o Fantástico. Posteriormente, migrou para a Record, onde foi âncora do Domingo Espetacular e do Jornal da Record.