Tati Machado assinou um novo contrato com a Globo e agora será representada pela ViU, divisão da emissora voltada à gestão de influenciadores e negócios digitais. Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, a apresentadora passa a ter sua imagem comercial administrada com exclusividade pela empresa, que também cuida de nomes como Eliana, Patrícia Poeta e Gil do Vigor.A ViU será responsável pela negociação de campanhas publicitárias, produção de conteúdo, distribuição e gerenciamento de ações envolvendo marcas. A parceria formaliza uma relação que já acontecia pontualmente em trabalhos anteriores entre Tati Machado e a equipe comercial da Globo. Agora, a apresentadora passa a integrar o portfólio fixo de talentos da agência.“Eu e a ViU já havíamos trabalhado juntos em algumas ações anteriormente e, nessa reta final de ano, fechamos nossa parceria para valer”, afirmou Tati Machado em comunicado divulgado pela Globo. A apresentadora reforçou que já existem novos contratos em negociação com marcas interessadas em trabalhar com seu nome nas plataformas da empresa.
Destaque da emissora
Além de estar diariamente no Mais Você e no Encontro, a apresentadora da Globo também se destaca pela forte presença nas redes sociais, o que permite ações publicitárias em multiplataformas. “Estamos alinhados com nossos propósitos e cheios de expectativas, especialmente por eu ser um talento que transita entre a TV e o digital”, explicou a apresentadora.