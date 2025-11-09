Reprodução/Internet Tati Machado agora é representada pela ViU, agência da Globo

Tati Machado assinou um novo contrato com a Globo e agora será representada pela ViU, divisão da emissora voltada à gestão de influenciadores e negócios digitais. Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, a apresentadora passa a ter sua imagem comercial administrada com exclusividade pela empresa, que também cuida de nomes como Eliana, Patrícia Poeta e Gil do Vigor.

A ViU será responsável pela negociação de campanhas publicitárias, produção de conteúdo, distribuição e gerenciamento de ações envolvendo marcas. A parceria formaliza uma relação que já acontecia pontualmente em trabalhos anteriores entree a equipe comercial da Globo. Agora, a apresentadora passa a integrar o portfólio fixo de talentos da agência.

Destaque da emissora

“Eu e a ViU já havíamos trabalhado juntos em algumas ações anteriormente e, nessa reta final de ano, fechamos nossa parceria para valer”, afirmou Tati Machado em comunicado divulgado pela. A apresentadora reforçou que já existem novos contratos em negociação com marcas interessadas em trabalhar com seu nome nas plataformas da empresa.

Além de estar diariamente no Mais Você e no Encontro, a apresentadora da Globo também se destaca pela forte presença nas redes sociais, o que permite ações publicitárias em multiplataformas. “Estamos alinhados com nossos propósitos e cheios de expectativas, especialmente por eu ser um talento que transita entre a TV e o digital”, explicou a apresentadora.