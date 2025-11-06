Reprodução/Internet Netflix e Sony confirmam sequência de Guerreiras do K-Pop

A Netflix oficializou a sequência da animação musical Guerreiras do K-Pop. De acordo com informações publicadas pela Bloomberg, o novo filme está em desenvolvimento em parceria com a Sony e tem estreia prevista para 2029.

O intervalo de quatro anos segue o padrão de produções animadas com escopo internacional, como a franquia Homem-Aranha no Aranhaverso. Produzida pela Sony Pictures Animation, a história mistura elementos da cultura K-Pop com fantasia e referências visuais inspiradas em animes.

A trama da Netflix acompanha um trio de idols que, além de se apresentarem em palcos ao redor do mundo, também enfrentam demônios para manter o equilíbrio da Terra. Entre os vilões, está um grupo masculino de K-Pop que disputa popularidade com as protagonistas.

Filme é o mais visto da história da Netflix

Guerreiras do K-Pop estreou no primeiro semestre de 2025 e rapidamente se tornou o conteúdo mais assistido da história da Netflix, superando títulos de ação, drama e suspense da plataforma. O sucesso global também impactou a trilha sonora da animação, com músicas como Golden, Soda Pop e Your Idol entrando nas paradas de sucesso nos Estados Unidos e em diversos países da Ásia e Europa.