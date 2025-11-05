Reprodução/Internet Globo enviou equipe ao GP do Brasil mesmo sem direitos em 2025

Mesmo sem os direitos de transmissão da Fórmula 1 em 2025, a Globo decidiu marcar presença no Grande Prêmio do Brasil, que acontece neste fim de semana em São Paulo. A emissora enviou uma equipe de 12 profissionais para Interlagos com o objetivo de produzir conteúdo especial e reforçar a retomada das transmissões da categoria a partir de 2026, após um hiato de cinco temporadas.

Entre os profissionais escalados está o comentarista Rafael Lopes, já confirmado no time dapara a cobertura oficial da Fórmula 1 no próximo ano. Ele se juntará a Everaldo Marques, que será o narrador da TV aberta, e ao ex-piloto Luciano Burti, que também integrará a equipe. Os nomes da equipe que atuará pelo canal pago SporTV ainda não foram definidos pela direção de esportes da emissora.

Enquanto ase antecipa para a retomada dos direitos, a Band realiza neste fim de semana sua última cobertura do GP do Brasil. A emissora exibirá os treinos oficiais e a corrida de domingo (9). Na sexta-feira (7), o canal cancelará o Melhor da Tarde para exibir as primeiras atividades de pista da Fórmula 1. Esta é a última temporada da categoria na grade da emissora paulista.

Canal fechado

O novo contrato dapara a Fórmula 1 terá duração de três anos, entre 2026 e 2028. A emissora pretende exibir 15 corridas por ano em TV aberta. Além disso, o canal vai lançar um programa nas noites de sexta-feira, nos fins de semana de GP, e planeja abrir a temporada com uma edição especial do Altas Horas, reunindo convidados ligados ao automobilismo.

No SporTV, todas as etapas da temporada estarão disponíveis ao vivo. Serão exibidos os 24 grandes prêmios do calendário, além de 6 corridas sprint, 24 treinos classificatórios e 60 treinos livres. O time de reportagem terá Marcelo Courrege na Ásia, Julia Guimarães na Europa e Guilherme Pereira na América do Norte. O Globoplay também exibirá integralmente o conteúdo. A Globo transmitiu a Fórmula 1 de forma ininterrupta entre 1981 e 2020.