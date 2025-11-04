Reprodução/Internet Isa Scherer disse que benefícios existiam, mas não estavam no print

Isa Scherer comentou nas redes sociais nesta terça-feira (4) a polêmica envolvendo uma vaga de auxiliar de cozinha com salário de R$ 1.800,00 divulgada por sua empresa de cookies, a Scherbi’s. A campeã do MasterChef Brasil afirmou que a publicação circulada é antiga e corresponde ao início do negócio, em maio de 2025, quando a estrutura ainda era pequena e em fase de implantação.

Segundo a influenciadora, o anúncio compartilhado nas redes sociais não mostrava os benefícios previstos para a função. “Essa vaga foi publicada em maio de 2025, logo no início da empresa. No print que viralizou não era mostrado os benefícios, mas eles sempre existiram. Ainda assim, é importante reforçar que a empresa segue a legislação trabalhista e as normas coletivas de cada categoria”, explicou.

A ex-participante dorelatou que, desde a fundação, a estrutura da empresa passou por mudanças. Ela destacou que os cargos hoje têm funções mais bem definidas, com escalas, salários e processos internos amadurecidos. “São outros horários, outra estrutura, com funções mais bem definidas, e com diversos níveis de cargo e remunerações, com processos mais maduros”, afirmou.

Na vaga antiga, que foi amplamente criticada nas redes sociais, o funcionário teria como responsabilidades o preparo de alimentos, limpeza do ambiente e controle do estoque., no entanto, não detalhou quanto a Scherbi’s paga atualmente para essa função.

A influenciadora apenas reforçou que as remunerações iniciais foram sugeridas por especialistas contratados. “Quando abrimos a empresa, fizemos uma questão de pesquisar e contratar uma consultoria de RH/jurídica, que sugeriu a remuneração de cada vaga conforme prática do mercado e leis trabalhistas”, declarou.

Aberta ao diálogo

Isa Scherer reconheceu a importância de aprender com as críticas. “Como empreendedora, estou comprometida em evoluir de forma responsável, valorizando cada pessoa que faz parte do meu time, e mantendo uma relação justa e transparente. Esse diálogo é importante e faz parte do crescimento de qualquer empresa”, finalizou.