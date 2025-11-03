Reprodução/Internet Leandro Magalhães pediu demissão da CNN Brasil nesta segunda (3)

Leandro Magalhães está de saída da CNN Brasil. O jornalista, que era um dos poucos remanescentes do grupo fundador do canal de notícias, pediu demissão na manhã desta segunda-feira (3), e só deve continuar na emissora, em que era âncora do programa Arena, até o final da semana — ele estava ausente do jornalístico desde 24 de outubro e só voltará de suas férias na noite de hoje.

A coluna apurou que ele recebeu uma proposta irrecusável do SBT para liderar um telejornal no SBT News, que tem estreia confirmada para a segunda quinzena de dezembro. Procurado pela reportagem, a emissora paulista confirmou que Leandro Magalhães fará parte do elenco de âncoras de seu canal de notícias.

O jornalista estava a frente do Arena desde junho de 2023, e atuou como repórter especial e apresentador substituto de praticamente todos os jornalísticos da CNN Brasil. Antes de ser transferido definitivamente para São Paulo, em 2022, ele era o principal nome do escritório da rede no Distrito Federal, sendo responsável por assinar algum dos maiores furos de reportagem de toda a história da emissora, principalmente durante a pandemia de Covid-19.

Carreira de Leandro Magalhães

Leandro Magalhães fez parte do primeiro time de contratados da CNN Brasil, em 2020, mas já atuava na cobertura política em Brasília desde 2013. O novo jornalista do SBT é conhecido por seguir os bastidores do Congresso Nacional e por fazer reportagens no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto, sede do governo federal.

Formado pela Universidade Católica de Pernambuco, Leandro também é professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira na Universidade Federal de Pernambuco. Antes da CNN Brasil, o apresentador (que também é professor de língua portuguesa) era integrante do time de repórteres da TV Cultura.