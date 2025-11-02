Reprodução/Internet Natacha Horana perdeu 12 kg após sair da prisão e retomar sua rotina

Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão, rompeu o silêncio sobre o período mais difícil de sua vida. Após ficar quatro meses presa, acusada de lavagem de dinheiro e envolvimento com organizações criminosas, a artista revelou detalhes do impacto emocional e físico da detenção e contou como iniciou um processo de transformação profunda.

“Quando você se vê no pior cenário da sua vida, dá vontade de desistir de tudo. Só quem passou sabe”, desabafou. A atriz contou que foi o amor pela família que a manteve firme: “O que mais me motivou a recomeçar quando tudo parecia desabar foi o amor pela vida, pela minha mãe e pelo meu irmão e a vontade de me reconectar com a minha essência”, disse.

Durante o tempo em que esteve presa em Franco da Rocha,afirmou que viveu condições precárias, que afetaram diretamente sua saúde. “Comi comida estragada, fruta podre. Passei fome. Perdi o apetite, o sono, a vontade de viver. Tudo muda quando você está fora da sua liberdade”, relatou.

Nova fase

Desde que deixou a prisão,eliminou 12 quilos e retomou sua rotina de treinos e autocuidado, que tem compartilhado nas redes sociais. “Voltar ao meu peso ideal foi consequência de me reencontrar comigo mesma, de cuidar da minha cabeça e da minha energia. Hoje o meu foco é estar em paz, não em padrões”, disse. Ela contou com a ajuda do nutrólogo Gabriel Almeida no processo.

“Tive que encarar minhas sombras, minhas dores. Hoje vejo tudo isso como um chamado para viver com mais verdade, leveza e propósito. Quando você passa por isso, entende o que é força e fé”, declarou para a Quem.