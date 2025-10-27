Reprodução/Internet Jornalístico venceu o SBT Notícias ao vivo entre 3h39 e 3h49

Eleandro Passaia não vive uma boa fase de audiência apenas na Record, em que se consolidou como vice-líder de audiência nas maratonas diárias do Balanço Geral SP: o jornalista também virou responsável por algumas das melhores performances da Record News, que transmite o noticioso em rede nacional na faixa da madrugada.

A reexibição do jornalístico protagonizou um feito nada usual na madrugada de sexta (24) para sábado (25), deixando o canal de notícias na vice-liderança entre as TVs abertas, atrás apenas da Globo, durante 11 minutos consecutivos.

Concorrência

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, indicam que a reapresentação do Balanço Geral SP deixou aem segundo lugar das 3h39 às 3h49, superando o telejornal SBT Notícias, transmitido ao vivo.

Em seu horário completo, entre 1h42 e 5h21, o jornalístico de Eleandro Passaia garantiu o 4º lugar, com média de 0,4 ponto, a frente da RedeTV! (0,3) e da Band (0,2) — além dos 11 minutos na vice-liderança, o noticioso ficou outros 43 minutos em terceiro lugar, desbancando a própria Record.