Reprodução/Internet Fantástico perde 1,5 milhão de telespectadores e tem pior audiência desde julho

O Fantástico não é mais tão fantástico: a atração da Globo, que caminha para o pior ano de sua história no quesito audiência, não consegue mais pautar o debate público e sequer consegue reter quem sintonizou o canal para assistir ao Domingão.

Neste domingo (26), Poliana Abritta e Maju Coutinho até conseguiram ter uma média maior que a anotada pelo programa de Luciano Huck, mas foram responsáveis por espantar quase 1,5 milhão de pessoas apenas na Grande São Paulo ao longo de três horas — a atração chegou a ficar abaixo de 10 pontos em seus últimos minutos.

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, sinalizam que oencerrou outubro com sua segunda menor média do ano. Mesmo tendo herdado 17 pontos do Domingão com Huck, o Show da Vida não passou de 14,4 de média, índice suficiente para superar apenas a edição de 6 de julho, que registrou 14,2 pontos.

Em seu último minuto no ar, o jornalístico dominical pontuava apenas 9,4 — menos do que o Globo Rural, exibido em plena faixa matinal, teve na média de seu horário, das 8h35 às 10h08.