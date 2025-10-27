O Fantástico não é mais tão fantástico: a atração da Globo, que caminha para o pior ano de sua história no quesito audiência, não consegue mais pautar o debate público e sequer consegue reter quem sintonizou o canal para assistir ao Domingão.
Neste domingo (26), Poliana Abritta e Maju Coutinho até conseguiram ter uma média maior que a anotada pelo programa de Luciano Huck, mas foram responsáveis por espantar quase 1,5 milhão de pessoas apenas na Grande São Paulo ao longo de três horas — a atração chegou a ficar abaixo de 10 pontos em seus últimos minutos.Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, sinalizam que o Fantástico encerrou outubro com sua segunda menor média do ano. Mesmo tendo herdado 17 pontos do Domingão com Huck, o Show da Vida não passou de 14,4 de média, índice suficiente para superar apenas a edição de 6 de julho, que registrou 14,2 pontos.
Em seu último minuto no ar, o jornalístico dominical pontuava apenas 9,4 — menos do que o Globo Rural, exibido em plena faixa matinal, teve na média de seu horário, das 8h35 às 10h08.