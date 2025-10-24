Reprodução/Internet Fofocalizando marcou apenas 2,5 pontos nesta quinta em São Paulo

A pitoresca corneta acionada por uma caricatura de S ilvio Santos (1930-2024) para comemorar picos de audiência na vice-liderança está cada vez mais rara no Fofocalizando: em crise desde que Leo Dias acertou sua transferência para a Band, o programa do SBT está emplacando uma série de recordes negativos há meses.

Acostumada a ser competitiva apenas enquanto a Record queima os intervalos do Cidade Alerta, a atração não está conseguindo se destacar nem mais no horário irrelevante da rival — nesta quinta-feira (23), chegou a ficar em quarto lugar, atrás até da Band.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que oteve a sua pior quinta-feira em 87 semanas: o programa dirigido por Márcio Esquilo marcou apenas 2,5 pontos em sua faixa completa, entre 15h39 e 17h09, com um pico de 2,8 em seu primeiro minuto de exibição.

Pior desempenho

Foi o pior desempenho da atração neste dia da semana desde 22 de fevereiro de 2024, dia em que ele pontuou apenas 2,1. Além disso, na comparação com as quatro quintas anteriores, o programa perdeu 20% de público.