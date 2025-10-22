Reprodução/Internet Três Graças perdeu 1,2 milhão de telespectadores em SP na terça (21)

Três Graças terá um longo caminho para percorrer no quesito ibope: mesmo com as principais concorrentes da Globo debilitadas com novelas bíblicas e um jogo de futebol desinteressante para o público da Grande São Paulo, o segundo capítulo da nova novela das nove teve mais de 1 milhão de telespectadores a menos que as quatro últimas terças-feiras de Vale Tudo, considerando apenas os dados da principal metrópole do país.

Além disso, a produção perdeu uma parcela significativa de público na comparação com a estreia — mesmo com números semelhantes do Jornal Nacional. Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que Três Graças foi apenas o terceiro programa mais assistido da televisão na terça-feira (21).

Sinal de alerta

A novela das nove marcou média de 21,8 pontos, sendo superada pelos 22,7 do Jornal Nacional e igualando os 21,8 de Dona de Mim, que levou a melhor com a análise da casa centesimal. Além da fuga de quase 1,2 milhão de pessoas na comparação com as quatro terças anteriores, a trama teve o pior desempenho da faixa neste dia da semana desde 27 de maio.