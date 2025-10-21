Reprodução/Internet SP2 foi o programa mais visto da Globo na segunda (20)

A penúltima semana de William Bonner na bancada do Jornal Nacional e a estreia de Três Graças levaram uma rasteira inusitada na disputa pelo posto de programa mais assistido do dia. Mesmo sem nenhuma notícia atípica no cotidiano da Grande São Paulo, José Roberto Burnier, apresentador do SP2, foi responsável pelo melhor desempenho de audiência da televisão na segunda-feira (20).

O SP2 bateu, com folga, o principal noticioso do país e desbancou não só a nova novela das 9, mas como todos os outros folhetins — inéditos e reprisados — transmitidos pela Globo ao decorrer do dia.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que ofoi o programa mais assistido da televisão na segunda, com média de 24,1 pontos e pico de 25,2 às 19h30.

Preferência do público

Com a preferência de 37,7% das TVs ligadas, o jornal local de José Roberto Burnier também foi a atração mais sintonizada do horário nobre e só não foi o programa com maior share do dia por conta das atrações exibidas no início da manhã (o Bom dia SP teve share de 40,4%, enquanto o Bom dia Brasil foi sintonizado por 38,7% dos lares).