Reprodução/Internet Fabiana Oliveira estreia no Balanço Geral com audiência acima do SBT

Fabiana Oliveira estreou com o pé direito no comando do Balanço Geral Manhã: a estreia da nova apresentadora deixou o noticioso da Record na vice-liderança isolada nesta segunda (20), com uma vantagem de 15% do SBT Manhã. O jornalístico, que também conta com o comando de Willian Leite e Thiago Gardinali, ainda conquistou um pico de 3,77 pontos — número ainda não visto por nenhuma atração da concorrente no dia de hoje.

Os índices prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a estreia de Fabiana Oliveira rendeu média de 3,28 para a edição regional do, exibida entre 7h30 e 8h30.

O jornalístico da Record ainda assegurou a preferência de 13,08% dos televisores ligados na principal metrópole do país. Ou seja: a cada 100 aparelhos ligados na faixa horária, mais de 13 estavam sintonizados no noticioso.

Concorrência

O SBT, terceiro colocado na faixa horária, pontuou 2,87 com o SBT Manhã. O jornalístico liderado por Darlisson Dutra não conseguiu superar a média do noticioso da Record nem durante o seu momento de maior audiência, quando registrou um pico de 3,11 pontos.

A Globo, com o Bom dia São Paulo, marcou 9,43. A Band, habitual quarta colocada ao longo do dia, ficou em sexto lugar, com apenas 0,15 ponto, atrás dos 0,22 da Record News e dos 0,21 da TV Aparecida. Cada ponto de audiência indica a preferência de 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.