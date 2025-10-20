Reprodução/Internet Datena venceu a Band pela primeira vez com o Brasil do Povo na RedeTV!

José Luiz Datena finalmente conseguiu vencer a sua antiga casa no ibope: beneficiado pela troca do Brasil Urgente por uma classificatória da Fórmula 1, o Brasil do Povo conseguiu se beneficiar e alcançou a quarta colocação de audiência pela primeira vez desde a sua estreia, em junho deste ano.

Além disso, o veterano conseguiu incrementar os seus índices em 71% na comparação com os quatro sábados anteriores, sendo responsável pelo terceiro melhor desempenho da programação da RedeTV! ao longo do dia, atrás apenas do Operação de Risco e do Mega Sonho.

Pico do programa

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a edição de sábado (18) domarcou 0,6 ponto de média e assegurou a preferência de 1,1% dos televisores ligados na principal metrópole do país.

Com um pico de 1,1 ponto, José Luiz Datena conseguiu empatar tecnicamente com a Band na sua faixa horária completa, das 18h às 19h54, e superou a sua antiga emissora durante 24 minutos não consecutivos, em momentos que a RedeTV! garantiu o quarto lugar entre os canais abertos.