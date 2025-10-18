Reprodução/Internet Globo cria faixa exclusiva para futebol feminino a partir de 2026

A Globo anunciou a criação de um novo horário exclusivo para a transmissão de futebol feminino a partir de 2026. A emissora vai exibir as partidas nas tardes de sábado, na faixa das 16h, que atualmente é ocupada pelo Caldeirão, de Marcos Mion. O programa de auditório vai dividir a faixa com o esporte.

A decisão, confirmada durante o Upfront 2026, evento para o mercado publicitário, atende a um antigo pedido da comunidade da modalidade. Com a mudança, a emissora pretende transmitir jogos de todas as rodadas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de futebol feminino, além de partidas da seleção brasileira e de torneios estaduais.

O principal motivo para a escolha do novo horário foi o bom desempenho da final da Copa América feminina, em agosto, que alcançou 17 pontos de audiência na Grande São Paulo. A aposta da Globo para o novo horário representa uma valorização da modalidade, que antes tinha seus jogos exibidos apenas nas manhãs de domingo, faixa considerada menos nobre pela comunidade esportiva.

Ao mover as transmissões para as tardes de sábado, a Globo busca não apenas melhores resultados de audiência e faturamento, mas também fortalecer o futebol feminino no cenário nacional.