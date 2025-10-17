Reprodução/Internet TMC enfrenta duas demissões polêmicas logo na semana de estreia

A TMC já está passando por uma série de problemas nos bastidores. No ar há menos de uma semana, o novo projeto midiático de João Camargo (ex-chefão da operação da CNN Brasil) já acumula duas demissões controversas: depois do desligamento da apresentadora Clarissa Guimarães, contratada para o time da filial mineira da empresa, a rádio demitiu nesta sexta-feira (17) Flávio Gomes, âncora do jornal vespertino Link TMC.

O jornalista diz ter sido dispensado por conta de seus posicionamentos nas redes sociais — ele é apoiador ferrenho do presidente Lula. “Meia hora antes do início, eu fui chamado na mesma sala [em que havia sido elogiado há poucos dias] e as três pessoas a quem incumbiram de dar a notícia, deram-na", disse.

"Resumindo, alguém ‘de cima’, que provavelmente não me conhecia, concluiu que meus posicionamentos são incompatíveis com um programa de news”, afirmou o jornalista, que garante ter sido alvo de elogios por seu trabalho na primeira semana de operações da TMC.

Motivo do desligamento

“Eu apresentava ao lado de dois queridos colegas oriundos do esporte da Transamérica, Thomaz Rafael e Renata Saporito. Os apresentadores se entenderam bem, e tem uma turma muito jovem na redação dando duro, todos entusiasmados e ligados no 220. Projetos novos animam. No segundo dia estavam todos muito animados, me chamaram na direção para dizer isso, que adoraram o entrosamento entre nós três”, relatou

Ao ser comunicado de seu desligamento, o ex-apresentador da TMC diz ter questionado os diretores do novo projeto do ex-executivo da CNN Brasil se estava sendo demitido por conta de algum comentário durante seu jornal. A diretoria negou.

“Não aconteceu nada nesses quatro dias de programa, me disseram. ‘Zero, absolutamente nada’, mas ‘suas redes sociais’, etc. Uso as aspas para ficar na literalidade. São ótimas pessoas e profissionais, os três que me informaram que eu não iria ficar, e percebi que estavam chateados com a situação”, explicou o agora ex-âncora do Link TMC.



Outro caso controverso

Antes de Flávio Gomes, a empresa também dispensou a apresentadora Clarissa Guimarães. Menos de 48 horas depois de estrear na bancada do TMC Minas, a jornalista foi comunicada que a sua contratação estava cancelada.

O motivo foi um impasse jurídico entre João Camargo, dono da empresa, e Rubens Menin, proprietário da CNN Brasil e da Rádio Itatiaia, em que Clarissa era uma das principais repórteres. Camargo, segundo o site Moon BH, aceitou uma cláusula de não-aliciamento ao deixar a Novus Mídia, e por isso não pode ter exclusividade com profissionais da rival.