Reprodução/Internet A.Mar bate recorde e conquista vice-liderança no SBT

A.Mar está conquistando os telespectadores do SBT: no ar há menos de duas semanas, o folhetim mexicano acabou sendo beneficiado pelo confronto com jogos de futebol na Globo e na Record, conquistando o seu melhor desempenho de audiência até aqui.

Vice-líder de audiência pela primeira vez, a história protagonizada por David Zepeda conseguiu superar uma parcela significativa das atrações transmitidas pela concorrente ao decorrer do dia — apenas quatro atrações da rival conseguiram angariar mais telespectadores que a novela produzida pela Televisa.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela coluna com fontes do mercado, revelam que o capítulo de quarta-feira (15) de A.Mar marcou 5,4 pontos de média, número que simboliza um incremento de 69% na comparação com o resultado da primeira quarta do folhetim.

Superou a antecessora

Além disso, com um pico de 7 pontos às 22h, a novela do SBT já conquistou em seu sétimo capítulo uma marca que a antecessora, As Filhas da Senhora Garcia, só conseguiu alcançar depois de dez semanas no ar, no seu 49º capítulo — naquela ocasião, ela anotou 5,6 pontos.