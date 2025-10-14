Reprodução/Internet Sérgio Mallandro confirmou a volta do Porta dos Desesperados ao SBT

A Porta dos Desesperados retornará definitivamente para a programação do SBT. A confirmação foi feita por Sérgio Mallandro no podcast Papagaio Falante. O apresentador revelou que a emissora ainda está avaliando qual será o melhor dia e horário para exibir o formato, que se tornou um marco do humor na televisão brasileira.

A informação foi divulgada durante a participação do humorista Gustavo Mendes no programa. Mendes comentou que, na infância, sonhava em ser como Sérgio Mallandro e improvisava um cenário de TV com caixas de papelão. A lembrança levou o apresentador a retomar o assunto do quadro, que teve edições especiais exibidas em agosto deste ano.

Formato

Na ocasião, oproduziu quatro episódios inéditos do Porta dos Desesperados em comemoração aos 44 anos da emissora. O formato recebeu adultos que, quando crianças, tinham o sonho de participar da atração. “Vamos fazer na programação do SBT a Porta dos Desesperados. Eles só estão vendo lá agora qual é o melhor dia, qual é o melhor horário, porque nós fizemos para comemorar os 44 anos do SBT”, afirmou.

Criado originalmente como um quadro do Oradukapeta (1987-1990), o Porta dos Desesperados estreou como programa independente em janeiro de 1990. A proposta era uma sátira ao Porta da Esperança (1984-1996), comandado por Silvio Santos (1930-2024). Com apelo cômico e interação direta com o público, o formato se consolidou como um dos maiores sucessos da carreira de Mallandro.