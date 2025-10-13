Reprodução/Internet Áudio de Mônica Waldvogel vazou durante o Em Ponto na GloboNews

A jornalista Mônica Waldvogel teve um áudio vazado ao vivo durante a edição desta segunda-feira (13) do Em Ponto, na GloboNews. A falha técnica ocorreu por volta de 7h35, enquanto o canal transmitia o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, direto de Jerusalém, com tradução simultânea.

No momento do vazamento, a tradutora narrava a fala de Netanyahu sobre um cidadão americano-israelense ferido em operação contra o Hamas. “Um americano israelense que foi ferido em Gaza enquanto estava procurando terroristas do Hamas e armas”, disse a voz que traduzia o discurso do primeiro-ministro.

Que o Diabo...

“Morreram 900 jovens”, disse, interrompendo a tradução. A jornalista que traduzia o momento continuou. “Dois colegas foram mortos nessa ação e 10 foram feridos. Achamos que ele tinha morrido, mas conseguiu se recuperar apesar de ter perdido. Fique de pé, por favor. Você é o espírito de Davi, você é o espírito de Israel. Nós o saudamos”, disse a tradutora.

O microfone da apresentadora da GloboNews voltou a captar uma fala da comunicadora: “Nossa Senhora… espero que o Diabo lhe…”, antes de ser cortado novamente. O discurso de Benjamin Netanyahu ocorreu em meio à troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

A situação estava prevista no acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Procurada pela reportagem da coluna, a Globo não se pronunciou sobre o vazamento do áudio de Mônica Waldvogel até o momento da publicação desta reportagem.