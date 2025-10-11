Reprodução/Internet Assassinato de Odete Roitman bateu recorde de audiência no Globoplay

O assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch) no remake de Vale Tudo rendeu à Globo um feito histórico. O capítulo exibido na última segunda-feira (6), que deu início ao mistério "quem matou?", se tornou a transmissão ao vivo de maior audiência da história da emissora no Globoplay, plataforma de streaming da empresa.

A informação foi confirmada pela Globo à coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo. De acordo com os dados, o episódio registrou um aumento de 132% na audiência ao vivo, comparado à média habitual da novela. A transmissão ultrapassou a marca de 5 milhões de aparelhos conectados simultaneamente, índice inédito para qualquer conteúdo exibido ao vivo no serviço digital da emissora.

Globo reforça segurança contra vazamentos

O desempenho do capítulo fortalece ainda mais a trajetória bem-sucedida da novela no streaming. Desde sua estreia, a nova versão dejá havia se consolidado como a novela mais assistida da história do Globoplay em consumo sob demanda (VOD). A Globo, no entanto, não divulga números absolutos de visualizações ou contas únicas envolvidas no consumo da obra.

Para manter a expectativa do público em alta até o desfecho da história, a Globo voltou a adotar um forte esquema de segurança nos bastidores. A emissora tem buscado evitar qualquer tipo de vazamento sobre a identidade do responsável pelo assassinato de Odete Roitman, que movimenta as redes sociais e impulsiona a audiência da trama.

A exibição do remake chega ao fim no dia 17 de outubro, com o último capítulo marcado para a faixa das 21h. No dia 20, a Globo estreia Três Graças, nova novela de Aguinaldo Silva, que assume o horário com um enredo inédito.