Reprodução/Internet Jornal da Globo foi derrotado por A Fazenda 17 na Grande São Paulo

O Jornal da Globo sofreu uma derrota histórica na madrugada de quinta (9) para sexta-feira (10): pela primeira vez em mais de quatro anos, o noticiário que carrega o nome do principal canal de televisão aberta do país não conseguiu liderar a audiência em sua faixa horária.

Prejudicado pela exibição de um documentário sobre uma turma do último ano do Ensino Médio, que espantou os telespectadores da rede em tempo recorde, o telejornal de Renata Lo Prete perdeu para A Fazenda 17 em todos os minutos do confronto com o reality show da Record, entre 23h44 e 0h17.

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, indicam que a edição de quinta-feira donão conseguiu ficar em primeiro lugar na sua faixa completa, das 23h44 à 0h35, mesmo disputando com o Jornal da Record 24h — que ficou em terceiro lugar — durante quase 20 minutos.

Renata Lo Prete teve uma média de 5,8 pontos, contra 6,3 de A Fazenda 17 e do noticioso de Christina Lemos, confirmando a primeira derrota do jornalístico da Globo no ibope desde a noite de 24 de junho de 2021.