Reprodução/Internet Record tem quarta amarga: Reis cai e perde para o SBT pela 1ª vez em meses

A Record teve uma quarta-feira complicada no horário nobre: habitualmente vice-líder com todos os programas transmitidos na faixa, a emissora acabou perdendo a vice-liderança de audiência para o SBT durante a exibição da novela Reis – O Pecado.

A produção, que disputou durante boa parte de sua exibição com a última semana de As Filhas da Senhora Garcia, teve um capítulo mais curto que o normal (foram 27 minutos no ar) e acabou com o seu pior desempenho em mais de 6 meses, além de ter perdido quase um terço de público no comparativo com as semanas anteriores.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela coluna com fontes do mercado, revelam que o capítulo de quarta-feira (8) de Reis – O Pecado marcou 3,7 pontos de média em sua faixa completa, entre 21h56 e 22h23.

Concorrência

No mesmo horário, o SBT registrou 3,8 pontos com os últimos minutos de A.Mar (3,2) e As Filhas da Senhora Garcia (4,5) — ambas, porém, também ficaram em terceiro lugar em seus respectivos horários, atrás dos 4,5 e dos 4,9 pontos obtidos pela Record nos confrontos, respectivamente.