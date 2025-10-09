Reprodução/Internet Lilian Ribeiro falou sobre o diagnóstico de câncer de mama

Lilian Ribeiro falou sobre o diagnóstico de câncer de mama. A apresentadora da Globo usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar uma reflexão sobre o tempo, os aprendizados da doença e a importância da fé no processo de recuperação, agradecendo por seguir vivendo com plenitude e propósito.

“Hoje, li em um post algo que tem tudo a ver com esse dia… ‘Previsão do tempo: ele está passando’. Uma verdade absoluta que, muitas vezes, demoramos a entender”, escreveu

“Este primeiro dia de outubro marca quatro anos desde o diagnóstico de câncer de mama. A vida nunca mais foi a mesma. Mas, para além dos medos e cicatrizes, meus dias passaram a ser marcados pela urgência da vida. Ele é hoje, agora”, contou.

Compartilhou o diagnóstico ao vivo

A apresentadora datambém destacou o papel da espiritualidade na superação da doença. “Agradeço a Deus (e a todos que Ele colocou no meu caminho nessa travessia) a chance de seguir aqui, com saúde plena, vivendo a melhor vida que posso viver — com a intensidade que ela sempre mereceu”, publicou.

No dia 8 de novembro de 2021, Lilian Ribeiro surpreendeu os telespectadores ao anunciar ao vivo, que estava em tratamento contra o câncer. Na ocasião, ela apareceu com um lenço na cabeça e explicou a escolha: “Como boa parte das pessoas que fazem quimioterapia, perdi uma parte grande dos meus cabelos. Então, nesse processo a caminho da cura, nos próximos meses vou aparecer assim, aqui na tela da GloboNews, com um lenço”, disse.