Reprodução/Internet Programa do João passa por demissões em massa

O Programa do João passa por uma crise. Abaixo das expectativas comerciais e de audiência do SBT, a atração comandada pelo filho de Faustão sofreu desfalques nesta segunda-feira (6). Mesmo estando há menos de dois meses no ar, o projeto já entrou em fase de desmonte: uma parcela significativa dos funcionários do formato foi demitida hoje, sob a justificativa da otimização dos custos da produção.

Os cortes foram transversais e atingiram diversos cargos. Até mesmo profissionais da chefia, como o diretor operacional, foram dispensados. A coluna apurou que a emissora comandada por Daniela Abravanel Beyruti não teve participação na demissão em massa — o SBT, por sinal, só foi informado sobre a movimentação depois que foi procurado pela reportagem.

A rede não tem gerência alguma sobre a produção do Programa do João, e apenas cede espaço na programação para o produto, que já é entregue pronto para ir ao ar. A maior parte dos custos da atração é de responsabilidade do herdeiro de Fausto Silva, que montou um núcleo de produção na FAAP.

Carreira como apresentador

A atração continuará no ar normalmente, mas com uma equipe mais enxuta. A reportagem apurou que a demissão em massa tem o objetivo de tornar ofinanceiramente sustentável: o filho de Faustão acreditava que iria conseguir mais anunciantes com a migração da Band para o SBT, mas apenas conseguiu reter os patrocinadores que já estavam com ele na antiga emissora. Os custos, no entanto, aumentaram substancialmente, já que o projeto voltou a contar com um estúdio fixo, e não apenas externas.

O Programa do João estreou na Band em 21 de outubro de 2023, sob o comando de João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva. A atração, voltada ao público jovem, ficou no ar no canal até julho deste ano. Insatisfeito com a sua então empregadora, o apresentador transferiu o formato para o SBT, onde iniciou uma nova fase em 9 de agosto, nas madrugadas de sábado.

A carreira de João Silva na televisão começou em 2022 como coapresentador do Faustão na Band (2022-2023), ao lado de seu pai e da jornalista Anne Lottermann. Com a saída de Fausto Silva em 2023, João assumiu a apresentação das edições finais da atração diária. Pouco tempo depois, ele assinou um novo contrato para comandar um programa próprio, focado no público jovem.