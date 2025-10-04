Reprodução/Internet Renata Silveira está grávida de sete meses e espera uma menina

Renata Silveira, narradora da Globo e pioneira nas transmissões de futebol na TV aberta, está grávida de sete meses de sua segunda filha, que se chamará Rafaela. A jornalista contou que planejou cuidadosamente a gestação para conseguir conciliar a maternidade com o trabalho, em especial com a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

“Nós, mulheres, precisamos planejar tudo antes. Eu já tinha vontade de engravidar mais uma vez, só que nunca achava o tempo certo. Mas falei: ‘Vai ter uma hora que não vai mais dar para deixar passar’. Então, fui fazendo os cálculos”, explicou Renata Silveira, que completa 40 semanas no dia 8 de dezembro, data que considera ideal para retornar a tempo do evento esportivo.

Renata quer estar pronta para o retorno

A narradora daé mãe de Bernardo, de 12 anos, e vive uma fase de estabilidade emocional e maturidade profissional. Ela destacou as diferenças entre a primeira e a segunda gravidez. “Desta vez, eu enjoei muito nos três primeiros meses. A barriga cresceu mais rápido também. Com quatro meses já não dava para esconder”, contou. O enxoval da bebê foi comprado em Orlando, durante uma viagem com o filho mais velho.

A jornalista da Globo revelou que, após levar um alerta da obstetra por ter engordado além do esperado, passou a controlar a alimentação e incluir caminhadas na esteira em sua rotina. “Não estou preocupada com a estética. O corpo mudar na gravidez faz parte. Sempre pratiquei atividade física e acho que vou conseguir me recuperar bem. A questão é saúde e mobilidade”, disse ao O Globo.