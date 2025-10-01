Reprodução/Internet Leonor Corrêa deixou a direção-geral do Aqui Agora após menos de dois meses

Durou pouco a passagem de Leonor Corrêa pela direção-geral do Aqui Agora, jornalístico das tardes do SBT. Contratada há menos de dois meses, a irmã de Fausto Silva foi oficialmente afastada da função. Ela já estava ausente do dia a dia do programa desde a segunda quinzena de setembro, e agora passará a se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento de um novo programa matinal, previsto para estrear no início de 2026.

Aqui Agora se recusa a sair da grade

A direção dooptou por não contratar um novo nome para substituí-la no comando da atração. O Aqui Agora seguirá sob responsabilidade de Michael Ukstin, que participa do projeto desde o início, e contará com apoio de Fabiano Falsi, chefe de redação do jornalismo da emissora. Ambos terão a missão de reformular mais uma vez o conteúdo, que voltará a ser exclusivamente factual e policial, por ordem de Rinaldi Faria e Daniela Beyruti.

Rinaldi Faria, que desde junho responde pela superintendência de criação e produção do canal, é entusiasta da ideia de transformar o jornalístico em um programa semanal, com exibição aos sábados. A proposta inicial era ocupar o horário do Cinema em Casa. No entanto, diante da insistência de Daniela Beyruti, herdeira de Silvio Santos (1930-2024), o projeto permanecerá na programação diária, ao menos por enquanto.

Apesar de não ser fã do gênero policial, Daniela acredita que é estratégico para o posicionamento da emissora manter ao menos um produto ao vivo e popular nas tardes da grade. Ela se mostrou incomodada com a tentativa de transformar o Aqui Agora em uma revista eletrônica de tom mais leve, o que fugia do formato clássico do jornalístico. A nova reestruturação visa resgatar a essência original da atração.

Pra onde vai Leonor Corrêa?

Leonor Corrêa foi remanejada para o desenvolvimento de um matinal apresentado por Daniele Brandi, previsto para substituir o Primeiro Impacto a partir de 2026. O projeto do SBT ainda está em estágio inicial, e fontes ouvidas pela reportagem apontam que há descrença generalizada quanto à viabilidade da nova atração, citando os fracassos de Vem Pra Cá (2021-2022) e Chega Mais (2024) como alerta.