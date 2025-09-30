Reprodução/Internet Lucieli Dornelles deixa a apresentação do EPTV 1ª Edição

Lucieli Dornelles usou as redes sociais para esclarecer sobre a saída dela da apresentação do Jornal da EPTV 1ª Edição. A jornalista da afiliada da Globo em Ribeirão Preto revelou que as sequelas da Covid-19 a impediram de continuar diante das câmeras. “Eu costumo dizer que tudo aquilo que é bom, que a gente gosta de fazer, que nos faz feliz, quando acaba, deixa uma sensação de que poderia ter durado um pouco mais", declarou.

"E foi por isso que nos últimos anos eu tentei uma, duas, três, 100 vezes continuar no meu querido EPTV 1, amado jornal. Eu entrei aqui uma menina”, declarou a apresentadora em um vídeo.

Segundo Lucieli Dornelles, os problemas de saúde decorrentes da Covid-19 afetaram diretamente sua voz e respiração. “Lutei para tentar melhorar minha saúde vocal, a minha saúde respiratória. Tive sequelas que me afetaram de um jeito que não sei explicar”, afirmou.

A jornalista relatou que ainda segue em tratamento, mas a dificuldade em manter o desempenho diante das câmeras tornou sua permanência insustentável. “Tinha dia que minha voz estava ótima e tem dia que ela derrapa e não consigo chegar no fim da frase. Isso já estava afetando a minha saúde mental”, explicou.

Em respeito ao público e para preservar sua saúde, Lucieli Dornelles decidiu deixar a bancada do jornal da afiliada da Globo e seguirá atuando na redação da TV como editora de texto.

Problemas começaram em 2022

O histórico de complicações começou em 2022, quando a jornalista relatou ter ficado completamente sem voz após contrair Covid-19. Dois anos depois, em 2024, tentou retornar ao comando do Jornal da EPTV 1ª Edição, mas não conseguiu manter a rotina. “Sempre quis ser uma comunicadora eficiente, uma jornalista eficiente, pensando em vocês”, afirmou.