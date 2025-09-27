Reprodução/Internet Globo rompe com TV de Collor e instala nova afiliada em Alagoas

Sem aviso prévio ao público, a Globo decidiu encerrar oficialmente sua parceria com a TV Gazeta de Alagoas para iniciar, de uma vez por todas, sua afiliação com a TV Asa Branca. Apesar de ter tido seu contrato rescindido, a emissora do conglomerado midiático de Fernando Collor de Mello ignorou a decisão do ministro Luís Roberto Barroso e continuou transmitindo a programação da rede, agora de forma simultânea com a nova retransmissora.

, que já estava no ar desde junho de 2024, havia se afiliado temporariamente ao Futura. A transmissão dos programas da TV educativa do Grupo Globo foi encerrada à 0h08 de sábado, momento em que a nova afiliada da maior televisão aberta do país exibiu um comunicado aos telespectadores sobre a nova etapa do canal.

No texto, o canal diz que passa a “escrever um dos capítulos mais importantes da história da televisão brasileira”. Confira a íntegra do anúncio feito pela nova afiliada da Globo, que pode ser sintonizada pelo canal 28.1 de Maceió: “A partir de agora, o Grupo Asa Branca escreve um dos mais importantes capítulos da história da televisão brasileira", diz o anúncio.

E a TV Gazeta?

"Aa passa a ser a afiliada da Rede Globo em Alagoas, consolidando a expansão do Grupo Asa Branca, que, há trinta e quatro anos, trabalha incansavelmente pelo jornalismo isento, ético e plural. (...) Ao mercado publicitário fica a nossa mão estendida e o reconhecimento ao talento dos profissionais que aqui criam o presente e ajudam a desenvolver o futuro de Alagoas", afirmou a emissora.

Depois da exibição do comunicado, a TV Asa Branca iniciou a exibição do Jornal da Globo. A TV Gazeta, no entanto, não deixou de exibir a programação da rede: até o momento da publicação da reportagem, a emissora de Fernando Collor de Mello continuava transmitindo as atrações da Globo como se nada tivesse acontecido. A Globo, no entanto, garante que a sua única retransmissora autorizada em Alagoas é a TV Asa Branca.



Entenda o caso

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, acatou na noite de sexta-feira (26) um pedido da Globo e suspendeu os efeitos de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que obrigava a emissora a manter vínculo com a TV Gazeta de Alagoas. O canal local é controlado por um grupo midiático ligado ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, que continua cumprindo prisão domiciliar por uma condenação por corrupção e lavagem de dinheiro.

Ao justificar a decisão, o ministro destacou que a manutenção do vínculo entre uma rede nacional e uma afiliada envolvida em crimes compromete a segurança jurídica no setor de radiodifusão. Ele também ressaltou o impacto econômico que a situação poderia provocar no mercado audiovisual. O magistrado afirmou que o contrato entre Globo enão deve ser perpetuado por via judicial.