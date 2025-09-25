Reprodução/Internet Tati Machado disse que viveu o maior sonho interrompido de sua vida

Tati Machado voltou a se emocionar ao relembrar a perda do bebê no final da gravidez. Durante o Saia Justa, exibido na quarta-feira (24) no GNT, a apresentadora chorou ao desabafar sobre o que chamou de maior sonho interrompido de sua vida.

“É porque eu acabei de viver o maior sonho interrompido da minha vida, né? Já fico com vontade de chorar. Dá vontade de parar de sonhar, e é muito difícil, porque é muito forte viver o que eu estou vivendo”, disse, em lágrimas.

Apesar da tristeza, a apresentadora doreforçou que mantém o desejo de ser mãe. “Sempre fui e sempre vou ser uma menina sonhadora, e isso eu ainda não abri mão. Vai chegar o momento em que eu quero ter um filho fisicamente, e esse sonho, diante de tudo, era para estar escanteado ou até largado, mas não está", declarou.

"Eu lembro todo dia que não vou deixar de sonhar”, declarou a comunicadora da Globo. Eliana, Juliette e Erika Januza, que dividem a apresentação do programa, se emocionaram com a fala da colega e ofereceram apoio. “Conte com a gente”, afirmou Eliana.