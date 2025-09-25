Reprodução/Internet Fred Bruno elogiou Casimiro e seu papel no futebol online

Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte e do GE TV, afirmou que não existe rivalidade entre o projeto digital da Globo e a Cazé TV. O comunicador defendeu que o mercado de transmissões esportivas é amplo e com espaço para diversas iniciativas. “Não tem rivalidade. Tem projeto pra todo mundo, campeonato pra todo mundo, dinheiro pra todo mundo”, resumiu.

O apresentador ressaltou que o sucesso dateve papel essencial para consolidar o futebol digital como alternativa real às plataformas tradicionais. “Um canal de YouTube chegar em um patamar de ter os direitos de transmissão, brigar com a Globo de igual pra igual. Para mim que comecei onde tudo era mato”, lembrou em conversa com o canal de Duda Garbi.

pontuou que o cenário atual reflete uma mudança de comportamento do público, com transmissões acumulando milhões de inscritos e espectadores. Além de reconhecer o impacto da Cazé TV no ambiente digital, ele elogiou a figura de Casimiro Miguel, destacando a conexão do influenciador com o público jovem.

“O Cazé é um puta cara, tanto pessoalmente como a figura dele é importante para a molecada. Ele não vai para o lado babaca de torcedor agressivo. Tenho muito respeito pelo Cazé TV”, afirmou.

Rebateu boatos

O apresentador abordou as especulações de que a Cazé TV teria ligação com a Globo e desmentiu os rumores. “A galera viaja. Eles têm certeza de um negócio que é uma das coisas mais descabidas da história do esporte”, pontuou. Ele reforçou que a emissora apenas enxergou uma oportunidade no mercado de conteúdo digital, sem qualquer controle sobre o canal de Casimiro.

