Paola Carosella está de volta à TV em um novo formato. A chef estreia Infiltrado na Cozinha na próxima quarta-feira (24), às 21h45, no GNT. No programa, três participantes disputam o título da melhor receita da noite, mas entre eles há sempre um cozinheiro falso treinado para enganar jurados, colegas e o público.

Cada episódio conta com duas provas, uma simples e outra mais complexa, dentro de um tema específico. Fabão e Luana Zucoloto são os jurados responsáveis por avaliar sabor, técnica e comportamento dos competidores. Além de escolher o melhor prato, eles também devem tentar identificar quem é o infiltrado.

Ao longo de oito episódios, três competidores disputam o título da melhor receita da noite, mas um deles é o “cozinheiro infiltrado”, que precisará usar criatividade, jogo de cintura e capacidade de adaptação para se passar por um verdadeiro chef.

O impostor é treinado por cozinheiros reais para executar as receitas do episódio, tentando confundir todos com seu desempenho. Cada programa tem um tema e conta com duas provas: a primeira, mais simples; e a segunda, um desafio de maior complexidade.

Após os preparos, os jurados do Infiltrado na Cozinha experimentam os pratos e devem decidir qual o mais bem executado e quem eles acreditam ser o impostor do episódio. O autor da melhor receita leva um prêmio de R$ 10 mil e o infiltrado também ganha R$ 10 mil caso consiga enganar a todos. Ou seja, ele pode faturar até R$ 20 mil no episódio.