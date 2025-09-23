Reprodução/Internet Novela protagonizada por Ana Brenda Contreras e Daniel Arenas aumentou o ibope do SBT

Coração Indomável fez bonito na estreia da sua terceira reprise, substituindo o Aqui Agora na programação SBT. O folhetim produzido originalmente pela Televisa em 2013 foi escalado pela emissora para impulsionar os índices do começo da noite e ajudar a alavancar o horário nobre.

O primeiro capítulo teve mais público que o Aqui Agora na comparação com as quatro semanas anteriores, quando a média foi de 2,6 pontos. Segundo dados de audiência, obtidos pela coluna com fontes no mercado, o primeiro capítulo da novela marcou 2,77 pontos de média, pico de 2,97 pontos e participação (share) de 4,34%.

Concorrência

No confronto com a trama mexicana do SBT, a Globo manteve a liderança com 23,06 pontos. A Record ficou na vice com média de 7,41 pontos. Já a Band registrou 2,97 de média. Coração Indomável voltou ao ar nesta segunda-feira (22) no SBT, às 18h30, em São Paulo e algumas praças sem programação local — a maioria optou por exibir o seriado Chapolin.

A trama mexicana, produzida em 2013 pela Televisa, acompanha a história de Maricruz Olivares (Ana Brenda Contreras) e Otávio Narváez (Daniel Arenas), e se tornou um dos maiores sucessos do catálogo de novelas da emissora no Brasil.