Reprodução/Internet Record escala a novela Mãe (2016) para enfrentar Vale Tudo

A Record bateu o martelo e definiu a data de estreia da novela turca Mãe (2016). O folhetim entrará no ar em 13 de outubro, ocupando a faixa das 21h, logo depois do Jornal da Record. A trama substituirá a minissérie A Vida de Jó e estreia na mesma semana em que a Globo exibirá os últimos capítulos do remake de Vale Tudo.

O objetivo da estratégia da Record é disputar público com Três Graças, nova novela de Aguinaldo Silva que estreia em 20 de outubro na Globo. A decisão busca repetir o êxito de Força de Mulher (2017), exibida desde julho de 2024, que se tornou o maior índice diário da emissora.

História da trama

fez sucesso em diferentes janelas da Globo antes de chegar à concorrência. A trama esteve disponível no Globoplay em 2023 e também foi exibida em 2024 no GNT, canal de variedades da emissora na TV por assinatura. Agora, será usada pela Record como trunfo para garantir bons números no horário nobre.

Produzida entre 2016 e 2017, Mãe conta a história de Zeynep, interpretada por Cansu Dere. A jovem professora substituta descobre que uma de suas alunas, a menina Melek, de apenas sete anos, sofre maus-tratos da família. A protagonista então decide levar a criança e passar a criá-la como filha, iniciando uma nova vida.