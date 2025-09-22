Reprodução/Internet Xsports aposta em novidades digitais e amplia a programação esportiva

A Xsports alcançou 10,7 milhões de telespectadores no primeiro mês de transmissões no Brasil, segundo projeção da Kantar Ibope Media para a área de cobertura do canal. No ar desde agosto, a emissora aposta em uma programação variada, com esportes como futebol, automobilismo, atletismo, triatlo, tênis e provas de força.

A grade inclui competições nacionais e internacionais, com destaque para Premier League, LALIGA, Bundesliga, Serie A italiana, UEFA Europa League, Conference League, Copa da Argentina e J1 League do Japão. Entre os atletas brasileiros que participaram das transmissões estão Vini Jr., Rodrygo, Marta, Casemiro, Estêvão, João Pedro, Éder Militão, Raphinha e Richarlison.

Novidades na grade

A partida entre Arsenal e Leeds United, válida pela Premier League e exibida em 23 de agosto, registrou 0,5 ponto de audiência em São Paulo, com pico de 0,72. Já o jogo entre Orlando Pride e Gotham FC, pela NWSL, em 29 de agosto, obteve o mesmo índice, com pico de 0,63. Duelos envolvendo River Plate e Bayern de Munique também apresentaram desempenho similar.

A Xsports prepara novidades para os próximos meses. Ainda em setembro, estreia o programa Gols Pelo Mundo, que reunirá os principais gols das rodadas internacionais. Em outubro, o canal começará a exibir transmissões ao vivo no YouTube, com foco em conteúdo voltado ao público digital.

A programação também será ampliada com a inclusão de partidas de vôlei e basquete. A Xsports passará a exibir o NBB, a Euroliga e o campeonato europeu de vôlei. Também estão previstas as transmissões da Liga dos Campeões de handebol masculino, Copa do Rei da Espanha, WTA 125 de Tampico e o Ultimate Tennis Showdown (UTS).